Arouca alcançou o quinto lugar do campeonato em 2022/23

Zequinha, avançado do V. Setúbal, fez parte do plantel arouquense na primeira experiência europeia, na época em 2016/17, e perspetivou a estreia na Liga Conferência.

Sete anos depois, o Arouca está de regresso às competições europeias e, pela frente, terá de enfrentar os noruegueses do Brann, em jogo agendado para amanhã, às 19h00. Na antevisão desse duelo, Zequinha, que fez parte do plantel arouquense que participou pela primeira vez nas provas europeias, perspetivou dificuldades, apesar de se mostrar confiante no sucesso da equipa.

"Atualmente, nota-se uma evolução muito grande, o trabalho feito pela Direção tem sido fantástico. O Arouca tem um plantel muito equilibrado, é obvio que saiu o treinador e alguns jogadores importantes, como o João Basso, que já era um dos capitães, mas acho que tem um plantel com muita qualidade", vincou o avançado do V. Setúbal.

Sobre a primeira experiência europeia, na qual os arouquenses passaram a primeira eliminatória, mas acabaram por cair aos pés do Olympiacos - que na altura era treinado pelo português Paulo Bento -, o atacante acredita que nessa época a equipa "deixou-se levar pelas emoções." "Conseguimos passar a primeira eliminatória, depois apanhámos um grande clube, o Olympiacos, e foi por pouco que não conseguimos passar. Hoje em dia o Arouca é um clube que está bem mais maduro, num processo diferente daquele em que estávamos, porque era a primeira vez", atirou.

Elogios a David Simão

Do plantel de 2015/16 - época de apuramento -, resta apenas David Simão, um jogador que mereceu rasgados elogios de Zequinha. "Além da qualidade dele, que é muito grande, é um jogador com muita experiência, que conhece a realidade do clube como ninguém e consegue passar isso para os jogadores que chegam. É uma peça fundamental", atirou o atacante.