Há um gigante na Serra da Freita: conheça o guarda-redes mais alto da Liga Bwin

Guarda-redes camaronês Norbert estreou-se nas provas profissionais no jogo com o Boavista. Mede 2,05 metros e enche a baliza.

Norbert Haymamba causa impacto. Mede 2,05 metros e é, com alguma folga, o guarda-redes mais alto da Liga Bwin, tendo quase mais dez centímetros do que Lukas Hornicek, do Braga, o segundo da lista (1,97 metros).

Mais ou menos desconhecido até esta altura, o camaronês de 22 anos fez, na última jornada, frente ao Boavista, o primeiro jogo da carreira nos campeonatos profissionais. Uma estreia acompanhada pelo triunfo da equipa de Armando Evangelista, que resultou na subida ao nono lugar.

Antes de chegar ao Arouca na época passada (não foi utilizado), Norbert passou pelos sub-23 do Rio Ave (2018/19) e pelo Oleiros (2019/20), do Campeonato de Portugal, equipa onde foi lançado por Natan Costa, atualmente treinador do Sertanense.

"Ele apareceu à experiência num treino e causou uma forte impressão pela envergadura. Depois, num jogo com os sub-23 da Académica, percebi que tinha qualidade. Ele domina o espaço aéreo, é destemido e entre os postes é brutal. O Norbert torna simples defesas que são impossíveis devido à sua estatura. Nos primeiros nove jogos, sofreu apenas dois golos", conta Natan Costa, que não está admirado pela titularidade de Norbert no Arouca. "Fico orgulhoso com o que está a acontecer. E isto prova que há futebolistas com muita qualidade nos escalões inferiores. Espero que as coisas lhe corram bem".