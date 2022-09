Há dois reforços ainda por estrear no Arouca

O guarda-redes João Valido e o defesa Mustafa Kizza, que chegaram no verão, procuram somar os primeiro minutos.

O guarda-redes João Valido e o lateral-esquerdo Mustafa Kizza, que chegaram no mercado de verão, continuam à espera de uma oportunidade do treinador Armando Evangelista para jogarem pela primeira vez com a camisola do Arouca. São, aliás, os únicos reforços - dos 12 apresentados, contabilizando também o lateral-direito Tiago Esgaio, que voltou a ser emprestado pelo Braga -. que ainda não somaram qualquer minuto. No entanto, o jogo-treino com a Sanjoanense (0-0), anteontem, também serviu para se mostrarem, uma vez que todos os jogadores do plantel foram utilizados.

No caso do guardião, de 22 anos, que chegou proveniente do V. Setúbal (Liga 3), a competitividade na baliza ainda não permitiu que somasse os primeiros minutos. Inicialmente, Arruabarrena, que também é uma cara nova no plantel, assumiu as redes, mas à quinta jornada foi Zubas, que no ano passado só disputou um jogo, a ser o novo protagonista. Ainda sem oportunidade, mas sem desesperar, João Valido, que entrou nos convocados para o encontro com o Gil Vicente, referente à segunda jornada, continua à espera do momento da estreia, que até pode surgir brevemente nos encontros da Taça de Portugal e Taça da Liga.

Já Mustafa Kizza (ex-CF Montréal, Canadá), que entrou na convocatória para os jogos com o Benfica e Gil Vicente, nas primeiras duas jornadas, ainda não foi utilizado também por ter um concorrente forte: o brasileiro Mateus Quaresma.