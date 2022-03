Guarda-redes do Arouca mexe com o mercado e é apontado a três clubes

Victor Braga está no radar de Sheffield United, Bristol City e Reading, segundo divulgou a Imprensa inglesa.

Com a ligação contratual a terminar em julho, o guarda-redes Victor Braga tem despertado as atenções de outros emblemas, como são os casos de Sheffield United, Bristol City e Reading, segundo divulgou a Imprensa inglesa.

O Championship - campeonato do segundo escalão inglês - pode ser uma opção atrativa para o guardião brasileiro, de 30 anos, que tem, assim, uma oportunidade de experienciar outras ligas, depois de uma longa passagem por Portugal, onde representou vários clubes, entre os quais Famalicão e Moreirense.

Nos arouquenses desde 2019/2020, Victor Braga foi essencial para a equipa ascender, novamente, ao principal escalão português. Começou por defender a baliza quando ainda estavam a disputar o Campeonato de Portugal, seguiu-se a II Liga e, agora, a Liga Bwin, onde tem sido dono da baliza. Esta temporada, e apesar de a equipa estar a atravessar uma fase menos boa, Victor Braga é o guarda-redes mais utilizado, com 21 jogos, uma vez que a lesão de Fernando Castro - o outro jogador utilizado na baliza -, o afastou das opções. Pelo meio, a equipa orientada por Armando Evangelista ainda contou com uma contratação para a baliza, com a chegada Emilijus Zubas, em dezembro. No entanto, este ainda não foi opção.

Com a eventual saída de Victor Braga no final da temporada, os arouquenses continuam a contar com mais três guarda-redes: Emilijus Zubas, Fernando Castro e Norbert Haymamba, que já foi utilizado em três jogos.