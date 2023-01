"Golo anulado no Arouca-Sporting? Ao fim de 12 anos, não percebo nada de futebol"

Declarações de David Simão, jogador do Arouca, no intervalo do jogo com o Sporting.

David Simão, jogador do Arouca, abordou o lance do golo anulado ao Arouca pouco antes do intervalo do embate com o Sporting. Fábio Veríssimo acabou por marcar falta a favor do emblema leonino, no início do lance, e, na sequência do livre, Paulinho inaugurou o marcador para os leões.

"Ao fim de 12 anos, já não percebo nada de futebol. O nosso jogador sofre falta, cai... Não pode cair com a cara no chão, não é? Vamos tentar dar a volta", afirmou em exclusivo à Sport TV, no intervalo do encontro.