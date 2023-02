Goleador do Arouca impedido de entrar no estádio por ter acordo com outro clube

Oday Dabbagh não defrontou o Benfica.

Melhor marcador da equipa do Arouca, Oday Dabbagh não foi opção frente ao Benfica e foi mesmo impedido de entrar no estádio por Joel Pinho, diretor desportivo. Em causa está o facto de o avançado palestiniano recusar-se em renovar por já ter acordo com o Charleroi, da Bélgica, para a próxima época. Confrontado com a questão, Armando Evangelista disse apenas: "São consequências do mercado."

"O Sporting de Charleroi tem o prazer de anunciar que chegou a acordo com Oday Dabbagh para a sua chegada no próximo verão. [...] Um ponta de lança puro, Oday Dabbagh (183 cm), juntar-se-á ao ataque das 'zebras' a partir do próximo mês de junho, até 2026. O staff, a direção, os jogadores e toda a família do Sporting [de Charleroi] dão as boas-vindas ao nosso novo avançado e desejam-lhe todo o sucesso com a camisola 'zebra'", indicou, em comunicado o clube belga.

O palestiniano chegou ao Arouca no início da época 2021/2022 e registou quatro golos e uma assistência, em 24 jogos, na época de estreia do jogador no futebol português.

Nesta temporada, o ponta de lança é o melhor marcador dos arouquenses, totalizando dez golos em 17 partidas, seis dos quais na I Liga, e tem sido uma figura de destaque na boa campanha que o emblema da Serra da Freita tem vindo a realizar.