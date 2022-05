"Futuro? Poderia ter influência na semana de trabalho. Para ser sério..."

Declarações de Armando Evangelista, treinador do Arouca, na conferência de Imprensa de antevisão ao jogo com o Belenenses, da 34ª e última jornada da Liga Bwin.

O treinador do Arouca anunciou esta sexta-feira para o jogo com o Belenenses "a mesma seriedade" que lhe dedicaria se ainda disputasse a manutenção, propondo-se garantir ao clube o segundo melhor desempenho pontual na I Liga.

"Com uma vitória, faremos os 33 pontos e isso, no historial do Arouca na I Liga, poderia ser a segunda melhor classificação de sempre. Na época em que conseguiu qualificar-se para a Liga Europa [em 2015/16, com um quinto lugar], o clube teve 54 pontos e, depois dessa, a melhor é com 32", disse Armando Evangelista, na antevisão ao encontro com os azuis, da 34.ª jornada, agendado para sábado.

O técnico admitiu que esse incentivo "é um fator acrescido na ambição" relativa à última ronda, mas insistiu que a equipa tem apostado no mesmo foco que adotava antes de assegurar a manutenção e promete fazer o "trabalho sério" que o Arouca exige, até para "respeitar os clubes que andam à procura da sua salvação no "play-off"" de manutenção.

Armando Evangelista adiantou que "o onze do Arouca não vai mudar significativamente", mas revelou que irá escolher Emilijus Zubas para guarda-redes, após uma época em que a titularidade coube, sobretudo, a Víctor Braga.

"O Zubas tem sido um grande profissional, acredito nele tanto como no Braga, e se não tem jogado mais é porque tem uma posição muito específica e mexer nela podia criar algumas incertezas", declarou o treinador.

De fora da partida devem ficar os jogadores que continuam com lesões e que, na despedida da época, "em fadiga extrema", não precisam de correr o risco de agravar o seu estado clínico, como são os casos Sema Velasquez, Eboué, Nino Galovic, Yaw Moses, Fernando Castro e Pedro Moreira.

Quanto ao que irá acontecer na próxima época, nomeadamente a sua eventual permanência no Arouca para outro ano de trabalho, Armando Evangelista disse que isso só será tema após a partida com o Belenenses.

O contrato com o clube prevê que o vínculo laboral se possa manter por mais uma época, mas o técnico argumenta que, nesta fase, qualquer comentário sobre as negociações "poderia ter influência na [presente] semana de trabalho" e, por isso, preferiu evitar quaisquer motivos para desconcentração nos jogadores.

"Para ser sério, o meu futuro é depois deste jogo com o Belenenses. Só assim é que faz sentido", afirmou, garantindo que a decisão de adiar as negociações foi tomada por sua própria iniciativa.

Independentemente de ficar ou não no clube, Armando Evangelista já assumiu que há situações a corrigir na próxima época, apontando a escolha dos reforços do clube como uma das que exigirá atenção.

"Cometem-se sempre erros ao longo da época e é importante que se vá aprendendo e evoluindo com as experiências vivenciadas. Os responsáveis do Arouca têm consciência disso e sabem em que campos deverão intervir para que as coisas possam melhorar e para que, de futuro, seja mais fácil a manutenção na I Liga", argumentou.

O Arouca, 15.º classificado, com 30 pontos, recebe no sábado, a partir das 15h30, o Belenenses SAD, que, estando na 18.ª e última posição, com 25, precisa de vencer e esperar que nem Tondela (16.º) nem Moreirense (17.º) o consigam, para escapar à descida direta e alcançar o"play-off" de manutenção.

O Arouca-Belenenses vai ser arbitrado por Rui Costa, da Associação de Futebol do Porto.