"Fizemos dois treinos e demos uma resposta mais do que boa frente ao Benfica"

Thales, lateral do Arouca

Thales, jogador do Arouca, elogiou companheiros, na entrevista rápida à SportTV, depois de uma semana a lidar com a covid-19.

Análise: "Foi um início difícil, numa semana muito complicada para nós, com dois dias de treino para um jogo destes. Demos uma resposta mais do que boa, apesar do penálti falhado. Acontece. Mas demos uma resposta muito boa, vamos trabalhar já para o próximo jogo."

Capacidade de resposta: "Acredito que foi força de vontade. Demos uma grande resposta, apesar até do que foi dito que somos equipa candidata à descida de divisão. Estamos a trabalhar muito e isso não vai acontecer."

Perspetivas futuras: "Cada jogo é uma final. Com dois jogos podemos estar lá em cima. Temos de pensar em cada jogo e em trabalhar para cada vitória."