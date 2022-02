"FC Porto sem Díaz? Provavelmente, até vamos ter dificuldades acrescidas"

Declarações de Armando Evangelista, treinador do Arouca, na antevisão ao jogo com o FC Porto, domingo, às 18h00.

Que FC Porto espera: "Sabemos quem temos pela frente o primeiro classificado, uma equipa que perdeu pontos em dois jogos. Isto diz-nos as dificuldades e o bom momento que atravessa. Com dinâmicas ofensivas e defensivas muito cimentadas e difíceis de ultrapassar. Sabemos que pontos somados contra estas equipas no resultado final podem fazer a diferença, é nisso que nos vamos agarrar. Nunca partir derrotados para o jogo."

Percurso: "Dois jogos fora de casa e com quatro pontos dá-nos mais alento. Vai ser importante somar pontos neste jogo. É obvio que moraliza."

Reforços: "Temos de ver onde vêm. Em relação ao Alan [Ruiz], ao Nem e ao Bruno são jogadores que vêm de um período de férias de dois meses, já que os campeonatos onde estavam inseridos terminaram em novembro. Agravando-se isso, Nem chegou ontem e fez o primeiro treino. Tem de haver um período de adaptação. Estamos numa altura em que o campeonato e as equipas estão no seu auge, é necessário enquadrar isso tudo. Neste momento, o Nino Galovic que estava em competição, poderá estar mais próximo de dar o seu contributo."

Ciclo em casa: "O adversário não é o ideal para reverter o ciclo que temos em casa, mas por outro lado pode ser um fator de motivação acrescida. Queremos agarrar o facto de ser um adversário a quem poucos roubaram pontos e queremos surpreender. Mesmo a comunicação social se tivesse de apostar não seria no Arouca, temos de reverter o favoritismo do FC Porto e os resultados que temos tido em casa."

Intensidade do FC Porto: "Tem muita presença na área. Depois de analisar as dinâmicas, é uma das equipas mais fortes na intensidade e na reação à perda, em bloco alto. Em termos estratégicos, teremos de ter uma equipa em função do que o FC Porto pode fazer quando tem ou não bola."

Ausência de Luis Díaz no FC Porto: "Os melhores jogadores criam sempre mais problemas aos adversários, mas quando falamos no FC Porto não podemos enumerar um bom jogador, temos de enumerar 20 e tal jogadores. O FC Porto tem substituto à altura e tem jogadores a quererem dar o contributo e a quererem mostrar-se. Portanto, as dificuldades que teríamos com o Luiz Diaz vamos ter com outros, provavelmente acrescidas por esse motivo. Temos de ter a capacidade para incomodar o FC Porto. Num bom dia podemos incomodar, e de que maneira, este FC Porto."