FC Porto é sinónimo de pesadelo para o Arouca na atual temporada

FC Porto, próximo adversário, é a equipa que mais golos marcou aos arouquenses: nove.

Depois de oito jogos consecutivos sem conhecer o sabor da derrota para a I Liga - cinco vitórias e três empates -, o Arouca perdeu, na passada sexta-feira, por 1-0, na visita ao Rio Ave. Curiosamente, na primeira volta, os vila-condenses já tinham triunfado pelo mesmo resultado.

Ainda assim, apesar de ter quebrado a série de invencibilidade, a equipa de Armando Evangelista continua focada em segurar o quinto lugar, que dá acesso às competições europeias da próxima temporada, no caso a Liga Conferência, e terá uma semana para preparar o duelo da 31.ª jornada, com o FC Porto, agendado para a próxima segunda-feira.

Esta época, os dragões foram o conjunto que mais golos conseguiu marcar à formação da Serra da Freita, com um total de nove: cinco no embate da 14.ª ronda do campeonato (5-1 foi o resultado) e quatro nos oitavos-de-final da Taça de Portugal (4-0). Taremi, para a I Liga, e Toni Martínez, no desafio da prova rainha, assinaram um hat-trick cada.