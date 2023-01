Família Pinho e vila​​​​​​​ na base do êxito: os grandes trunfos do Arouca

Armando Evangelista celebrou 100 jogos à frente da equipa e terça-feira igualará o registo de Henrique Nunes.

Armando Evangelista disputou, na sexta-feira, o centésimo jogo no comando técnico do Arouca. "Cem jogos e a vontade de continuar a crescer e a vencer permanecem. E há melhor forma de celebrar do que com uma vitória repleta de caráter? Não acho que seja possível!", escreveu no sábado Evangelista nas redes sociais, depois da goleada sobre o Portimonense, por 4-0, para a 17.ª jornada da I Liga.

O treinador que subiu o Arouca por duas vezes à II Liga aponta "os grandes trunfos" do clube: os jogadores e os treinadores têm estabilidade, boas condições e contam com o apoio da Direção e da vila.

"Seguimos juntos, com a mesma determinação de sempre. Um enorme obrigado à vila de Arouca e aos adeptos, aos meus atletas, equipa técnica, staff e Direção que me acompanham diariamente neste trajeto", adiantou ainda o técnico, que na terça-feira, no duelo das meias-finais da Taça da Liga, contra o Sporting, vai igualar o registo de jogos de Henrique Nunes.

Para o antigo treinador do Arouca, as razões do sucesso do clube estão bem identificadas. "A família Pinho acredita no valor das pessoas e dá condições aos treinadores e aos jogadores para poderem fazer um bom trabalho. Os grandes trunfos do Arouca são as condições que os treinadores e os jogadores têm para trabalhar e a estabilidade que a Direção e a massa associativa lhes dá", defende o treinador que fez 101 jogos à frente dos arouquenses.

"Os jogadores e os treinadores sentem-se num meio familiar e tranquilo"

"Dão muita tranquilidade. Não exercem uma pressão enorme sobre os atletas e sobre as equipas técnicas. Nos quatro anos em que trabalhei no Arouca fui sempre acarinhado. Arouca é uma vila que gosta de futebol e, contrariamente ao que tenho assistido nos últimos anos, com massas associativas muito críticas, os jogadores e os treinadores, que são obrigados praticamente todos a viver em Arouca, sentem-se num meio familiar e tranquilo", sustenta o técnico, que ontem fez 68 anos. "Este é um dos poucos clubes que não tem investidores, vive da liderança da família Pinho e de apoios da região", salienta.

Opoku e Simão voltam em Leiria

O Arouca parte este domingo para estágio em Fátima, onde vai preparar o jogo das meias-finais da Taça da Liga, contra o Sporting, que se realiza na terça-feira à noite, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria. Para o encontro frente aos leões, Armando Evangelista poderá contar com dois jogadores que não participaram, devido a castigo, na goleada ao Portimonense (4-0), na sexta-feira, em casa. O médio David Simão tinha visto o quinto amarelo em Chaves e no mesmo jogo o central Opoku fora expulso no tempo de compensação.