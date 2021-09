"Falta de golos do Vitória? Têm jogadores que a qualquer momento..."

Armando Evangelista, treinador do Arouca, fez a antevisão do jogo de amanhã, em casa, com o V. Guimarães

V. Guimarães: "Sabemos o que vamos ter pela frente. Se há coisa que não nos podemos desculpar, é o desconhecimento do adversário. Por isso, preve-se um jogo difícil, em que o Vitória vai querer dar seguimento à onda que se gerou no último jogo em casa, uma onda positiva. Por outro lado, notou-se uma evolução na nossa forma de jogar na Madeira, na nossa agressividade e na nossa posse e vamos querer continuar a melhorar. Acredito que amanhã vamos ter os nossos adeptos em grande número a apoiar-nos e que vamos fazer um grande jogo."

Adeptos do Vitória: "Conhecemos a massa adepta do Vitória, do que são capazes, mas o Arouca está a jogar em casa e não nos podemos esquecer disso. Enquanto equipa temos uma palavra a dizer, esta é a nossa casa, não me parece que vá ser um fator determinante para o desfecho deste jogo. Parece-me sim que é de salutar isso, para estes jogadores e para o futebol o facto de ter adeptos em número significativo é bom e é motivacional para as duas equipas."

Pepa: "É fácil falar do Pepa, sou amigo pessoal dele, temos uma relação de algum tempo. O trajeto dele fala por si mesmo, tem sido um trajeto ascendente, desde que começou no Taboeira, Sanjoanense e por aí fora. Tem subido degrau a degrau com todo o mérito e é o reencontro de um amigo, que espero que desta vez lhe possa ganhar."

Diferenças entre o Armando Evangelista que treinava o V. Guimarães e o atual: "Sou o mesmo homem, agora como treinador sou diferente. Mal de qualquer profissional que não tenha evoluído ao longo dos anos."

Falta de golos do Vitória: "O Pepa terá alguma justificação para isso. O Vitória só sofreu um golo e é a defesa menos batida. É com esta realidade que temos que lidar, se só marcou num jogo fez quatro golos nesse jogo, agora a nossa preocupação tem que ser os golos que o Arouca pode marcar e não pode sofrer. Esse será o foco do Arouca. O Vitória tem individualidades de a qualquer momento criar desequilíbrios e resolver o jogo. "

Lesionados: "O Antony está inscrito e pode ser utilizado, é um miúdo com muito potencial mas a sua tenra idade ainda não lhe dá bagagem suficiente para que seja uma aposta declarada. Está num processo de aprendizagem e evolução. Temos o Sema Velásquez e o Moses lesionados."

Utilização de mais reforços no último onze: "É o reflexo da competitividade que pretendemos para este plantel, porque a exigência [da Liga Bwin] é outra."