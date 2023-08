Alfonso Trezza joga no Nacional, do Uruguai, e vai ser reforço do Arouca.

Alfonso Trezza, extremo uruguaio de 24 anos, vai reforçar o Arouca. O jogador viaja na terça-feira para Portugal e assinará um contrato válido até junho de 2027.

De acordo com a imprensa do Uruguai, o Nacional fica com 50% do passe do jogador que se estreou na equipa principal em 2020.

Em 2023, Alfonso Trezza somou 28 jogos e marcou três golos.