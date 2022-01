Avançado de 28 anos estará na iminência de voltar à Liga Bwin.

Alan Ruiz, que chegou a Portugal para representar o Sporting em 2016, tendo estado contratualmente ligado ao emblema leonino até 2019, somando empréstimos, estará perto de regressar ao futebol nacional pela porta do Arouca.

De acordo com a Imprensa mexicana, o avançado de 28 anos, que terminou contrato com os argentinos do Arsenal de Sarandí, deverá assinar pelo emblema arouquense até dezembro de 2022 após passar os exames médicos.