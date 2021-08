Armando Evangelista: "No segundo golo do FC Porto há falta, no terceiro parece-me que há mão"

Declarações do treinador do Arouca, Armando Evangelista, no final do FC Porto-Arouca (3-0), da quarta jornada da Liga Bwin

Faltou ambição: "Nós tínhamos noção das diferenças. Essas diferenças foram evidentes, hoje. Era importante jogar com o tempo, não sofrer cedo e chegar ao intervalo sem perder. Não fomos capazes. O FC Porto ficou mais confortável depois do primeiro golo. Sem contestar a justiça, a diferença de três golos é exagerada. No lance do segundo golo há falta, no terceiro parece-me que há uma mão. Mas não me quero desculpar. Dou os parabéns à minha equipa, tivemos coragem".

Dificuldade dos jogos: "A equipa sai mais forte depois deste início, não tenho dúvidas. Temos três pontos em quatro jogos. Jogámos no Dragão e na Luz. Uma equipa que acaba de chegar à Liga Bwin, uma equipa que constrói o seu plantel devagar, com cuidado. Temos um caminho a percorrer. De certeza que vamos conquistar muitos pontos nas 30 jornadas que faltam".

Segunda pré-época? "Podia ser...Os jogadores que entraram praticamente não treinaram...É uma pena que não possam estar todos. Vamos perder alguns para as Seleções. No futuro, as coisas vão sair fluidas".