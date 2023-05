Evangelista mira um novo recorde no Arouca-FC Porto

Frente ao FC Porto, o treinador arouquense vai superar a marca de Pedro Emanuel (64) em jogos no principal escalão

O encontro frente ao FC Porto, na próxima segunda-feira, vai ser especial para Armando Evangelista, que se tornará o treinador com mais jogos pelo Arouca no principal escalão português, superando, assim, a marca de Pedro Emanuel (64), conseguida entre 2013 e 2015. Nesse período, o treinador português, que atualmente está à frente do Al Khaleej (Arábia Saudita), somou 20 vitórias, num total de 75 jogos, contabilizando todas as competições, tendo conseguido atingir o objetivo primordial: a permanência.

Leia também Internacional Haaland depois de bater recorde: "Vou para casa jogar videojogos" Erling Haaland tornou-se esta quinta-feira no jogador com mais golos numa edição da Premier League, com 35 golos. Depois do jogo com o West Ham (3-0) falou à Sky Sports sobre esta marca.

Agora, com Evangelista ao leme, o Arouca está na corrida por um lugar nas competições europeias - continua no bom caminho, apesar do desaire na última jornada -, depois de, na última época, ter lutado até ao fim pela permanência. De recordar que o treinador, de 49 anos, assumiu o leme da equipa em 2020/21, na altura em que os arouquenses estavam na II Liga, depois de uma curta passagem pelo Campeonato de Portugal. No primeiro ano, Evangelista somou 22 vitórias em 38 jogos - contando também com Taça de Portugal -, tendo, naturalmente, garantido a subida à I Liga. Na última temporada, os arouquenses somaram, apenas, oito vitórias em 37 jogos, um número bastante diferente da realidade atual de 2022/23, que subiu para 18 triunfos em 39 encontros.

Até ao fim, há mais quatro partidas e este número pode subir e reforçar o histórico. Segue-se o desafio FC Porto, adversário que esta época já impôs duas derrotas aos arouquenses, uma na I Liga e outra na Taça de Portugal.