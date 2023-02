Declarações do treinador do Arouca, no final do encontro com o Braga (2-0), referente à 21ª jornada da Liga Bwin

Golo aos 18 segundos: "Sofrer um golo aos 18 segundos nem nos piores pesadelos.

Este tipo de entrada em nada favorece aquilo que pretendíamos para o jogo, mas se não levámos pontos de Braga não foi por termos sofrido o primeiro golo no primeiro minuto Fizemos mais do que suficiente para levar pontos daqui. No cômputo geral foi um jogo equilibrado, só o resultado e que não foi equilibrado, até porque tivemos mais oportunidades e mais remates. Na segunda parte tivemos três ocasiões flagrantes pelo Dabbagh, pelo Mujica e pelo Bruno Marques, mas não conseguimos concretizar. Se uma dessas oportunidades entra, iríamos levar o Braga para uma zona de desconforto. A equipa teve qualidade e personalidade a defrontar um Braga Europeu, porque não podemos esquecer o valor do adversário".

Lance do segundo golo: "No lance do 2-0, a falta era a favor do Arouca. Não é primeira vez que isto acontece com este árbitro, mas não me quero alongar."

Golos concedidos cedo: "Não consigo explicar estes golos nos primeiros segundos, se soubesse já tinha resolvido Se calhar não tenho feito no trabalho de casa como deve ser..."