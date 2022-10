Evangelista lembra oportunidades perdidas do Arouca: "Sporting também teve felicidade"

Declarações do treinador do Arouca, no final do encontro com o Sporting (1-0)

Reação à vitória: "Teríamos de sofrer. Estávamos a jogar contra o Sporting. Teríamos de ser seguros e de aproveitar os espaços. Teríamos de controlar a largura, o espaço entre linhas, a profundidade. Era um leque de dificuldades. Fomos competentes. Fizemos um golo, mas temos mais duas ou três oportunidades. Em alguns momentos, temos alguma felicidade. Sporting também teve essa felicidade... Pelo trabalho, pela estratégia, acho que estamos de parabéns."

Manter o Sporting em sentido: "Era importante ter os três da frente sempre mais pressionantes. Fomos refrescando, mexendo com as características dos jogadores, mas nunca mexendo na estrutura."

O que vale a vitória: "É o crescimento natural do Arouca. Estou na terceira época no Arouca. Procurava subir e, depois, alguma estabilidade. Isto não vale de nada. À 11ª jornada, nada está ganho. Somámos mais três pontos, mas há muito pela frente. Vamos festejar, mas nada está ganho, e há que continuar."