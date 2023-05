Evangelista: "Focámo-nos em encontrar soluções e não nos problemas"

Declarações de Armando Evangelista, treinador do Arouca, que venceu este sábado por 1-0 na receção ao Chaves, em jogo da 33ª jornada da Liga Bwin, garantindo a participação nas pré-eliminatórias da próxima edição da Conference League, sete temporadas depois da última presença europeia.

Análise: "Nós sabíamos que ia ser um jogo difícil, por tudo o que estava envolvido. Pela época que o Chaves está a fazer, pelo histórico de resultados entre as duas equipas na I Liga... O Arouca nunca tinha vencido e sabíamos das dificuldades. Na primeira parte, nos primeiros 35 minutos, tivemos um caudal ofensivo enorme, com muitas situações de finalização. Na segunda, acabámos por marcar o golo cedo e aí o adversário teve mais bola. É verdade que, com a emoção do jogo e por pretendermos oferecer esta vitória aos nossos adeptos, sendo o último jogo da época em casa, era importante organizarmo-nos defensivamente. Acho que, se olharmos para as estatísticas, naquilo que foram remates e remates enquadrados penso que o resultado não foi desajustado".

Qualficação europeia: "Quanto à ida à Conference League, foi um trabalho fantástico, de três épocas. Não me posso esquecer da admiração que tenho de demonstrar por estes jogadores, que têm sido fantásticos a ultrapassar as dificuldades, e a verdade é que, todos juntos, focámo-nos em encontrar soluções e não nos problemas. Também ao nosso presidente, pela forma como nos apoiou e a toda a gente de um clube pequeno, mas que hoje foi grande".