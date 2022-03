Evangelista e uma baixa: "Está ausente até final da época. Má notícia, somos poucos"

Declarações do treinador do Arouca na antevisão ao jogo de Tondela, com início às 15h30 de sábado.

Mudança no Tondela: "Algumas coisas mudaram na preparação, porque sabemos quando há mudanças no comando técnico há algo que muda sempre, há o cunho pessoal do que entra, mesmo com pouco tempo de trabalho. Sabemos que este Tondela irá ter muita coisa do Pako e em termos estratégicos terá alguma coisa do Nuno [Campos]. Foi importante na preparação deste jogo alertá-los para o que era o Tondela do Pako, porque terá muito dele, e para o que será acrescentado pela entrada do Nuno. Tivemos a preocupação que visionassem o que poderia ser uma coisa e outra para não serem apanhado desprevenidos. Fizemos a análise de dois treinadores."

Pressão de pontos: "A pressão existe sempre no futebol, nos treinadores, nos jogadores. Está inerente à exibição e aos pontos e a subir na tabela classificativa. Seria importante conquistar pontos em casa, é quando estamos mais próximos dos adeptos e é quando eles sentem mais a equipa. Não conseguindo em casa, temos de conseguir pontos fora. Na segunda volta temos feito com algum sucesso pontos fora de casa e na ausência em casa teremos de ir com as nossas forças buscá-los fora."

Há bloqueio psicológico? "Gostava de ter uma explicação plausível. Da análise que fazemos aos nossos jogos, é difícil de compreender a ausência de pontos em casa. Dou o exemplo das duas últimas jornadas: com o Moreirense acabámos por ter domínio completo, somos a equipa em 90 minutos com maior posse de bola com o Moreirense, nem FC Porto, Benfica e Sporting conseguiram ter tanta posse de bola contra o Moreirense e "n" oportunidades e levámos um ponto. Com o Paços não tivemos tanto domínio, tivemos nove finalizações dentro da área e remates e voltámos a sofrer um golo num ressalto de bola. A equipa está a fazer tudo e a arriscar com mais gente na área e depois acontece alguma coisa. A postura é esta. Temos de trazer a sorte para o nosso lado, com mais certa e confiança no que se faz."

Eboué Kouassi: "Está ausente até final da época. Má notícia, somos poucos. Ainda sobra, alguns com vontade de trabalhar e se mostrar. O Eboué é um elemento que nos vinha a ajudar muito , estava identificado com o que se pedia. Na forma como o Arouca joga ele ocupa uma posição por vezes complexa com bola e sem bola."