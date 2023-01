Evangelista e o golo anulado ao Arouca: "Peço que me expliquem o protocolo..."

Declarações de Armando Evangelista, treinador arouquense, após o Arouca-Sporting (1-2), partida relativa às meias-finais da Taça da Liga.

Gostou da exibição do Arouca? "Óbvio que gostei. O Arouca provou o porquê de estar nesta final four. Não foi o Arouca que teve o domínio do jogo, mas teve uma postura digna, soube sofrer e incomodou o adversário. O que fizemos aqui hoje dignifica a Taça da Liga. Saímos da competição com uma prestação que dignifica o futebol português".

David Simão criticou golo anulado ao Arouca: "Não entendi ainda o protocolo. Peço por favor que me expliquem. Sei é de um lance em que há uma falta a nosso favor, e em que nos é dada a lei da vantagem, fazemos um golo... e consegue arranjar-se uma falta contra nós e sofremos um golo? É, no mínimo, caricato. Peço que me expliquem o protocolo para um caso destes, provavelmente sou eu que estou mal informado".

Está orgulhoso da equipa? "Quem teve a capacidade de jogar contra o Sporting, por muito que o queiram colocar numa má fase, que tem jogadores fantásticos e um treinador que já foi campeão nacional... Criámos incerteza no resultado até ao final, claro que estou orgulhoso no que eles têm feito e nesta caminhada na Taça da Liga".