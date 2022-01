Evangelista e a chegada de Alan Ruiz: "Estava a perder algum fulgor na Argentina"

Depois de conquistar a primeira vitória fora no campeonato - pondo fim a uma série de seis jogos sem vencer - com uma reviravolta nos últimos minutos diante do Estoril Praia (2-1), os arouquenses saíram da zona de descida

O Arouca, com cinco reforços e cinco saídas neste mercado de inverno, vai a Famalicão motivado para "fazer uma segunda volta melhor do que a primeira" e afastar-se dos lugares de descida da Liga Bwin.

"Vamos ter pela frente mais um jogo muito importante, com um adversário próximo na tabela, todos nós reconhecemos que tem um excelente plantel com valores individuais. Metem muita largura e são perigosos no ataque à profundidade. Vamos ter de estar alerta para contrariar isso", apontou o treinador Armando Evangelista.

Depois de conquistar a primeira vitória fora no campeonato - pondo fim a uma série de seis jogos sem vencer - com uma reviravolta nos últimos minutos diante do Estoril Praia (2-1), os arouquenses saíram da zona de descida e ganharam fôlego para o duelo com um adversário que luta pelos mesmos objetivos.

"Era um jogo importante para dar outro ar na tabela classificativa, porque isso dá algum conforto aos jogadores. Em termos estratégicos era [um jogo] importante, mas todos têm a mesma importância porque o mínimo erro sai caro. A verdade é que fomos capazes, também com alguma felicidade, mas que foi procurada durante os 90 minutos", asseverou.

O técnico, de 48 anos, acredita que a segunda volta do campeonato vai ser "mais competitiva", porque as últimas edições têm mostrado isso e é algo que propõe à sua equipa: "fazer melhor e somar mais pontos".

"O Estoril Praia já passou e o que fizemos lá não chega. Temos de fazer mais do que no último jogo para vencer o Famalicão, só assim conseguimos ser mais competitivos. Temos que ser exigentes e lutar mais", vincou.

Esse é o desafio que lança aos reforços de inverno: David Simão regressou ao clube e foi titular nos últimos dois encontros, Bruno Marques chegou esta semana, está inscrito e pode ir a jogo, Wellington Nem, Nino Galovic e Alan Ruiz foram anunciados nos últimos dias e estão indisponíveis para a viagem a Famalicão.

"Eram necessários alguns reajustes. Dotar este plantel com um tipo diferente de experiência. Para nós foi importante, precisávamos de equilibrar o plantel e foi isso que procuramos fazer. Houve o cuidado de compreender as ambições de cada um para o risco ser menor, pareceu-nos que podemos ficar mais fortes com a chegada destes elementos. Pelo trabalho que foi feito, leva-nos a crer que nos podem ajudar", indicou.

Sobre a chegada do ex-"leão" Alan Ruiz, Evangelista referiu que o médio "estava a perder algum fulgor" na Argentina e "demonstrou vontade em voltar à Europa mostrar o valor que lhe foi atribuído", sublinhando que é "importante que esteja focado" para provar que o "declínio que estava a acontecer" na sua carreira é "um erro".

Relativamente às saídas (Joel Ferreira, Luiz Gustavo, Eugeni, Omri Altman e Gastón Campi), o treinador apontou a "dificuldades de adaptação", referindo que Arouca "é um meio e um clube que não é propriamente fácil para quem chega da fora", já que é "um meio pequeno", mas disse estar "convicto do valor de alguns elementos que acabaram por não se adaptar".

O Arouca, no 14.º posto, com 17 pontos, desloca-se na segunda-feira ao terreno do Famalicão, em 17.º lugar, com 16, numa partida da 20.ª jornada da Liga Bwin, que será arbitrada por Fábio Veríssimo, da associação de Aveiro.