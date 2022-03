Evangelista desconfiado de adversário pressionado: "Vamos ter um Sporting forte"

Declarações do treinador do Arouca, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Sporting

O treinador do Arouca, Armando Evangelista, prometeu hoje uma equipa com "capacidade de sofrimento" para enfrentar o Sporting, no sábado, em Lisboa, no jogo da 25.ª jornada da Liga Bwin.

"Sabemos que o Sporting vai ter uma entrada fortíssima e vai querer resolver o jogo o mais rápido possível, mas temos de ter a capacidade de sofrimento. Não vamos sair derrotados de Arouca", garantiu o treinador.

Apesar de os "leões" não terem vencido os dois últimos jogos - derrota em casa com o FC Porto, por 2-1, para as meias-finais da Taça de Portugal, e empate 1-1 no terreno do Marítimo, para a Liga Bwin -, Armando Evangelista não espera um adversário mais fragilizado.

"Não sabemos se esses resultados vão funcionar como motivação acrescida, para darem uma imagem do real valor da equipa, ou se vai ser um fator menos positivo que os possa inibir. Acredito que vamos ter um Sporting forte a querer dar uma imagem diferente", partilhou o técnico.

Mesmo reconhecendo que o Sporting "é das equipas com comportamentos mais vincados e mais difíceis de contrariar", Armando Evangelista ressaltou que "o futebol não é matemático, existem fatores emocionais que podem alterar o resultado final".

"Estando o Sporting num extremo da tabela e o Arouca no outro, isso não define o resultado final porque há outros fatores que também entram na equação. Acredito que temos alguma percentagem de fazer um bom jogo e um bom resultado", vincou.

O treinador do Arouca disse esperar que os seus jogadores possam "aproveitar os espaços que possam surgir pela pressão inicial do Sporting" para tentar surpreender, vincando a "importância" de manter a equipa fora das posições de descida.

Para este desafio em Alvalade, Armando Evangelista confirmou que o reforço Alan Ruiz pode ser uma das opções, tendo, por outro lado, descartado a utilização de Wellington Nem, outro dos jogadores contratados em janeiro, sobre o qual recai expectativa, mas que ainda não tem os melhores índices físicos.

O Arouca, 15.º classificado com 22 pontos, visita o campeão Sporting, segundo com 58, no sábado, em jogo marcado para as 20:30 e que vai ser arbitrado por António Nobre, da associação de Leiria.