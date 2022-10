Evangelista: "Dá-me a sensação de que o presidente é um homem isolado"

Declarações de Armando Evangelista, treinador do Arouca, após o triunfo por 4-1 frente ao Famalicão, na jornada nove do campeonato.

O jogo: "Acabámos por entrar bem no jogo, o golo foi contra o início do mesmo, poder-nos-ia ter levado para o campo da desconfiança e hipotecado a nossa exibição. A equipa demonstrou grande personalidade, não se deixou afetar com o golo sofrido, continuou com o plano de jogo, que era procurar largura, jogo entre linhas e profundidade. Na segunda parte, o resultado fez justiça ao futebol praticado. Se tinha dito que nos últimos dois jogos a equipa merecia mais do que conseguiu - porque tinha criado e jogado para obter mais pontos -, hoje, o que criou foi finalizando. Daí, termos somado os três pontos e nos últimos dois jogos termos somado só um."

Mérito: "O Famalicão tentou pressionar, mas estávamos muito confortáveis com bola hoje. Na primeira fase de construção estávamos com muita segurança e isso afetou o Famalicão, não estavam a arranjar forma de nos pressionar. Soubemos guardar e defender com bola, explorar os espaços deixados e fomos exímios nesse capítulo, o que depois deu origem aos terceiro e quarto golos."

Desentendimento entre Câmara Municipal e clube por causa do estádio: "Havia mais êxito se os dois trabalhassem juntos. Conheço só a realidade do clube, o que sei é que temos um presidente que trabalha muito para nos dar as condições que um clube da I Liga merece ter. Faz das tripas coração para que possamos ter estes resultados, não é um clube fácil, é um clube representativo de uma região mais isolada. Dá-me a sensação de que o presidente é um homem isolado e merecia mais ajuda para levar este barco para a frente, porque muito tem feito por este município".