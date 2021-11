Evangelista critica o Belenenses-Benfica: "Desvirtua o que é a verdade desportiva"

Redação com Lusa

Declarações de Armando Evangelista, treinador do Arouca, após a vitória este sábado diante do Boavista (2-1), em jogo a contar pela 12.ª jornada da Liga Bwin.

Belenenses entra em campo com nove jogadores frente ao Benfica: "É uma surpresa, desvirtua o que é a verdade desportiva. Deveria haver regulamentação que protegesse este tipo de casos. Estamos a atravessar uma época atípica que ninguém estava à espera e não é fácil tomar medidas face a estes casos. De qualquer forma não me parece que seja o mais adequado para o espetáculo, o futebol e à credibilidade do mesmo."

Adiado: "Se há jogos que poderiam ser adiados com justa causa, este seria um deles. Nove jogadores em campo e dois deles guarda-redes, em nada beneficia e contribui para o espetáculo. Nós gostamos de ganhar, mas temos a obrigação de proporcionar bons espetáculo e essas condições não são as ideais".