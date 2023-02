Evangelista com "os pés no chão": "Nem 30, nem 33 pontos, nem coisa nenhuma..."

Declarações do treinador do Arouca na antevisão ao jogo com o Casa Pia.

O treinador do Arouca, Armando Evangelista, quer uma equipa com "ambição" na receção ao Casa Pia, que irá determinar quem ocupará o sexto lugar da I Liga no final da 22.ª jornada.

Num duelo entre as duas equipas sensação da atual temporada, o técnico arouquense considera que a proximidade na tabela classificativa (o Arouca encontra-se a dois pontos do Casa Pia) reflete aquilo que espera ser um "jogo equilibrado".

"Isto demonstra que vamos ter um jogo equilibrado, em que se vão repartir as forças. Já na primeira volta, o resultado [0-0] espelha isso mesmo, um equilíbrio entre as equipas. É óbvio que temos de olhar para este Casa Pia sabendo da sua valia e daquilo que têm feito neste campeonato, mas com a mesma ambição de sempre, de querer ganhar e passá-los. Essa ambição é inquestionável", afirmou, em conferência de imprensa.

Evangelista alertou para a "valia" do Casa Pia e explicou que a atual situação dos lisboetas, que detêm o sexto posto da I Liga, em época de regresso ao principal escalão, não acontece por casualidade, enaltecendo as qualidades da equipa, a atacar e defender.

"Se olharmos em termos estatísticos, vemos que o Casa Pia é uma equipa muito forte a defender, tem sofrido poucos golos, o que demonstra a consistência que eles têm apresentado ao longo do campeonato. Mas, a verdade é que não podemos só olhar para aquilo que eles fazem em termos defensivos, porque, ofensivamente, é uma equipa muito perigosa, principalmente em contra-ataques e ataques rápidos", referiu.

Numa altura em que o Arouca já atingiu os 30 pontos e está próximo dos lugares de acesso às competições europeias, ao invés de estar a lutar pela manutenção, o treinador recusa alterar objetivos e reforçou a necessidade de "estar com os pés no chão".

"Temos de estar com os pés no chão, até porque a história do clube diz-nos isso mesmo. A prudência é fundamental nesta fase. Nem 30, nem 33 pontos, nem coisa nenhuma nesta altura da época - a 13 jornadas do fim - nos garantem absolutamente nada. Por isso, vamos continuar com o nosso objetivo bem presente, que é a manutenção", vincou.

Quanto ao golo sofrido logo nos primeiros segundos da última partida, frente ao Braga, à semelhança do que já havia acontecido na deslocação ao Estádio do Dragão para o campeonato, Evangelista referiu que as duas situações devem "servir de alerta" ao conjunto que comanda para a receção ao Casa Pia.

"​​É óbvio que tem de servir de alerta. O jogo termina quando o árbitro apita e começa quando o árbitro apita. A partir daí, tem de ser foco total, sempre a desconfiar daquilo que o jogo e o momento nos podem trazer e, por isso, acho que passa por aí. Os golos aconteceram no primeiro minuto, podiam ser no último, mas isso demonstra o foco que tem de se ter todo o jogo", afirmou.

Alan Ruiz, que saiu prematuramente na deslocação a Braga da última jornada por queixas físicas, tem feito treino condicionado e está em dúvida para o jogo de sábado, tal como Tiago Esgaio, enquanto Sema Velasquez, Weverson e Vitinho são ausências confirmadas.

O Arouca, sétimo classificado da I Liga de futebol, com 30 pontos, recebe o Casa Pia, sexto, com 32, às 15h30 de sábado, em encontro da 22.ª jornada da I Liga, sob arbitragem de Gustavo Correia, da Associação de futebol do Porto.