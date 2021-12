Evangelista após goleada: "Este grupo de jogadores não merece isto"

Declarações de Armando Evangelista, treinador do Arouca, após a derrota na receção ao Braga (0-6), em jogo da 16.ª jornada da Liga Bwin.

Intranquilidade: "Os números falam por si, parece-me que a diferença que existe entre o Sporting de Braga - e sabemos que ela existe - não é tão dilatada quanto o resultado possa demonstrar. A verdade é que jogando em casa estamos a assumir responsabilidade para fazer pontos, ficámos muito intranquilos com o primeiro golo e a forma como acontece, num ressalto que trai o guarda-redes."

Dificuldades: "Sentimos a responsabilidade de estar a perder em casa e não soubemos lidar com ela, não tivemos a lucidez para dar a volta de outra forma. Perdemos capacidade de controlar a largura que o Braga tem no jogo, por intermédio do Yan Couto de um lado e o Francisco Moura do outro. No meio campo, tivemos dificuldades na agressividade, na reação à perda, sentimos a paragem prolongada do Pedro Moreira e do Eugeni, do Pité estar deslocado da posição e pagámos uma fatura cara por tudo isso."

Reagir: "Este grupo de jogadores não merece isto, têm sido uns campeões, têm trabalhado de forma séria e árdua, mereciam outro tipo de resultado. A vida é mesmo assim, sabemos que temos uma tarefa muito difícil pela frente, nunca escondemos, vamos ter percalços nesta luta e temos de ter capacidade para nos levantar."

Acreditar: "Tinha dito que gostaria de presentear os adeptos neste final de ano com um bom resultado e exibição, não foi possível. O que podemos dizer-lhes é para continuarem a acreditar nesta equipa, porque neste último ano tem sido uma equipa guerreira e vai continuar a ser. Não vai virar a cara à luta, tem um querer muito grande e isso nunca vai faltar aqui. Amanhã há que levantar, é um novo dia e reagir a este resultado. Cair todos caímos, os campeões tem capacidade para se erguer de cabeça levantada e olhar para o próximo jogo."