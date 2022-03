Evangelista após derrota em Alvalade: "Mostrámos que temos personalidade"

Declarações do treinador do Arouca após a derrota por 2-0 em Alvalade, na ronda 25 do campeonato.

O jogo: "Na primeira parte as coisas correram em conformidade com a nossa intenção, levando o jogo para onde pretendíamos. Houve alguns passes errados em zona baixa em que tínhamos de ter mais segurança. Foi mais isso do que aquilo que o Sporting foi criando. Fomos incomodando. Chegar ao intervalo com um nulo era positivo e era importante aguentar no início na segunda parte. Numa bola parada, com Slimani numa marcação individual, não o conseguimos travar. Perder por dois ou três não nos diz grande coisa, era importante ir à procura de algo. O Sporting começou a ter mais oportunidades. Saio satisfeito. São equipas que lutam por objetivos distintos, mas mostrámos que temos personalidade. Há que continuar. Temos mais nove jogos para conquistar pontos."

Ambição: "O sentimento de perda dentro da equipa é um sentimento que lhe dói. Se há coisa que procuramos é ter ambição em todos os jogos. A ambição de não ter medo de perder. Ficaram tristes, fiquei triste, mas compreendo e temos nove jogos para dar uma resposta. Eles são capazes, têm demonstrado isso mesmo e tenho orgulho do que têm vindo a fazer. Seja o Sporting ou outro adversário, eles têm sede de ganhar."