Evangelista antes de visitar Braga: "Faz parte da máquina que é o Arouca"

O Arouca, sétimo classificado da Liga Bwin, com 30 pontos, jogará no terreno do Braga, terceiro, com 46, pelas 18:00 de domingo, sob arbitragem de Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Leiria

O treinador do Arouca, Armando Evangelista, alertou este sábado para a eventual reação do Braga, no domingo, em jogo da 21.ª jornada da Liga Bwin, face à recente goleada sofrida com a Fiorentina [4-0].

O jogo dos bracarenses na passada quinta-feira, a contar para a Conference League, foi desvalorizado pelo técnico, que lembrou as vitórias frente a Benfica (3-0) e Famalicão (4-1), após as duas derrotas nas deslocações a Alvalade, ambas por 5-0.

"Em relação à derrota de quinta-feira, prefiro lembrar-me, por exemplo, quando o Braga perde em Alvalade por números expressivos [5-0] e, no jogo seguinte, acaba por ganhar ao Benfica 3-0 em sua casa. Depois, volta a perder contra o Sporting [novamente 5-0] e volta a ganhar no jogo seguinte ao Famalicão, por 4-1. Prefiro focar-me naquilo que tem sido a resposta do Braga após um desaire, do que achar que pode estar, em termos emocionais, abatido por ter perdido um jogo por números que não são normais no Braga e não fazem jus à valia do clube", alertou, em conferência de imprensa.

Na véspera da deslocação ao terreno do Braga, Evangelista realçou a "valia" do adversário, reforçando a atual posição dos minhotos na tabela classificativa.

"Acima de tudo, há que ressalvar esse terceiro lugar do Braga, confortável, diga-se. Isso, por si só, traduz o plantel que tem, o valor, a estrutura que tem crescido a olhos vistos nos últimos anos, daí as dificuldades que vamos sentir, como é óbvio. Tem causado dificuldades a todos os oponentes, não é só ao Arouca, com certeza", constatou.

Apesar disso, o treinador defendeu as hipóteses da sua equipa e voltou a destacar o momento dos jogadores, numa altura em que os arouquenses já atingiram a marca dos 30 pontos e encontram-se na disputa por um lugar nas competições europeias.

"Queremos que esta nossa fase esteja para durar, queremos que a nossa ambição se traduza em exibições e em pontos, não nos restringindo apenas aos jogos em casa. Esta nossa boa fase é fruto do valor que temos dentro do plantel. Há valores que têm despontado, outros têm crescido. Há jogadores desconhecidos que começam a ser referência. Faz parte da máquina que é o Arouca hoje. Já podemos chamar ao Arouca uma máquina, uma máquina que funciona não só em casa, mas em tudo o que seja competição, nos treinos e na vontade de querer fazer bem", disse.

Quanto a notícias que colocam o lateral esquerdo Mateus Quaresma na rota dos turcos do Besiktas, Evangelista opta por desvalorizá-los, considerando que são uma consequência do trabalho da equipa, e descartou essa hipótese, ao anunciar que o brasileiro estará nos convocados para a partida.

"Quando em termos coletivos as coisas estão bem, é normal que sobressaiam os valores individuais. É muito mais fácil quando existem resultados e exibições. Eu vi as notícias, a verdade é que eu não sei de nada. O que eu sei é que o Quaresma está convocado e amanhã [domingo] vai estar em Braga. É a única certeza que tenho. Face a essa notícia, o mercado na Turquia fecha este sábado e amanhã o Quaresma estará em Braga", reiterou.

Tiago Esgaio, emprestado pelo Braga ao Arouca, Weverson e Vitinho, os dois lesionados, são as únicas baixas, num jogo que poderá marcar o regresso de Rafa Mújica aos convocados.

