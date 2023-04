Evangelista antes de Alvalade: "A nossa intenção é continuar a fazer história"

Treinador do Arouca, que segue isolado no quinto lugar, deixou uma espécie de aviso: "Não nos podemos pôr em bicos de pés"

Armando Evangelista, treinador do Arouca, fez, ao final desta manhã, a antevisão da deslocação, este domingo, a Alvalade, onde tentará derrotar o Sporting pela segunda vez esta temporada, depois do 1-0 na primeira volta, em casa.

O Sporting já teve várias caras esta época. Qual é a cara que espera?

"Temos a noção das dificuldades que vamos encontrar e, embora pareça que não, o Sporting atravessa o melhor momento da época no campeonato. Se olharmos aos últimos sete jogos, seis são vitórias. Em casa do Sporting, essas vitórias têm sido expressivas e daí as dificuldades que vamos encontrar. Sabemos das diferenças que existem entre os dois clubes. Acredito que será esse o Sporting que vamos encontrar. Uma equipa que está a fazer uma segunda volta ao nível exigido pela sua massa adepta, mas também sabem aquilo que o Arouca está a fazer."

Pontuar pela primeira vez em Alvalade

"A nossa intenção é continuar a fazer história. Nunca pontuamos nos confrontos com o Sporting em Alvalade e a nossa intenção é procurar fazer o melhor resultado possível e continuar a fazer história."



Como define o Arouca? Equipa sensação do campeonato?

"Acho que é um Arouca responsável, Nós estamos na posição em que estamos, temos o número de pontos que temos, fruto de muita responsabilidade e de ter os pés bem assentes no chão, porque sabemos o que é esta liga, sabemos das dificuldades que temos neste campeonato e não nos podemos pôr em bicos de pés. Quando falo em responsabilidade não é uma obrigação ser responsável. Nós somos profissionais, somos pagos para isso mesmo, a verdade é que temos sido responsáveis, competentes e parece-me que o quinto lugar é fruto dessa responsabilidade."



"Se os astros

se alinharem..."



Venceu o Sporting na primeira volta, para o campeonato, e perdeu nas meias-finais da Taça da Liga. O que tem de fazer para repetir resultado em casa?

"Vão ser jogos diferentes, como é óbvio. Um foi em nossa, outro foi na final four, num terreno neutro. Este jogo terá características diferentes. Temos de ser o que temos sido até hoje, montando a nossa estratégia em função daquilo que o Sporting tem sido e do que somos capazes fazer. E esperar que possa ser um dia que nos possa sorrir, que estejamos também com a estrelinha, porque isto é um jogo e num jogo, por vezes temos de ter a estrelinha da sorte. Se os astros se alinharem, se estivermos convictos que podemos fazer uma surpresa, porque nestes jogos costumo dizer que a pior coisa que nos pode acontecer é entrar em campo com medo de perder. Não podemos ter medo de perder e se entrarmos dessa forma provavelmente estaremos mais próximos de conseguir somar pontos. Tem de ser essa a mentalidade, com tudo alinhado, como é óbvio, porque as diferenças são muitas."



Apenas um golo sofrido nas últimas seis jornadas

"Sabemos que quando não sofremos estamos mais próximos de ganhar. Foi um dos aspetos em que esta equipa cresceu, os números falam por si, confirmam esse crescimento. Sabemos também das dificuldades que temos em defrontar uma equipa que com certeza vai ter mais posse de bola, mais jogo próximo da nossa área do que é normal. A verdade é que os números dizem-nos que tivemos uma grande evolução nesse capítulo e os últimos jogos são reflexo disso mesmo. Espero que possamos acabar esta temporada com essa consistência defensiva, porque é importante."



Sporting pode acusar desgaste pelo jogo na quinta-feira contra a Juventus?

"Quero acreditar que não. É prática comum as pessoas do futebol referirem que, depois de um jogo na Europa, as equipas apresentam mais dificuldades. Acho que foi um estigma que se criou, mas não acredito que o Sporting vá estar debilitado, até porque ainda tem muitos objetivos bem presentes para o campeonato. Por isso, espero um Sporting fortíssimo."