Europa volta a estar na mira e Arouca já fez a pré-inscrição nas competições internacionais

Com 38 pontos amealhados, e a apenas dois do quinto lugar, os arouquenses podem continuar a sonhar com a presença nas competições europeias, tal como aconteceu na temporada 2016/17.

Depois de a última temporada ter causado sofrimento até ao fim, o Arouca tinha como objetivo primordial para 2022/23 a permanência na Liga Bwin, algo que está praticamente garantido. Com 38 pontos, os arouquenses ocupam o sexto lugar, em igualdade pontual com o Casa Pia, e com menos dois pontos do que o Vitória, quinto classificado. A posição confortável na tabela classificativa faz sonhar com uma nova ida à Europa, tal como aconteceu em 2016/17, depois de, na época anterior, terem terminado na quinta posição.

Em 2015/16, o Arouca ficou em quinto e fez em 2016/17 a pré-qualificação para a Liga Europa

Apesar de o clube não assumir esse objetivo, O JOGO sabe que já foi feita a pré-inscrição na Europa. Uma situação burocrática que teve obrigatoriamente de ser tratada em dezembro e que necessitou de ser confirmada em março. Essa pré-inscrição requer um investimento e, naturalmente, o Arouca pretende ter retorno. Para isso, é preciso manter o bom desempenho e, no cenário atual, ultrapassar o Vitória na tabela classificativa, emblema que a equipa de Evangelista venceu recentemente (2-0), depois do empate a dois golos na primeira volta.

Sem perderem há quatro jornadas, os arouquenses são umas das equipas mais consistentes do campeonato, algo que também aconteceu em 2015/16, quando terminaram em quinto lugar, com 54 pontos. Curiosamente, nessa temporada, à passagem da 25.ª jornada, a equipa somava 38 pontos, os mesmos que tem atualmente. A grande diferença entre as duas temporadas está relacionada com o número de golos marcados e sofridos. Se em 2015/16, o Arouca tinha 34 remates certeiros e 27 golos encaixados, agora apresenta mais golos sofridos (32) do que marcados (29).