Eugeni rescinde com o Arouca ao fim de meia época

Eugeni deixa o Arouca com 13 jogos realizados e um golo marcado.

O Arouca comunicou esta quarta-feira a rescisão de contrato com o médio espanhol Eugeni, que chegou à Serra da Freita no mercado de verão, apontando um golo em 13 jogos pelo emblema da Liga Bwin.

"Agradecemos todo o esforço e dedicação que o atleta apresentou dentro e fora dos relvados, contribuindo com mais de uma dezena de jogos com o símbolo arouquense ao peito, apontando um golo. Fazemos votos de sucessos futuros desportivos e pessoais", escreveram os arouquenses nas redes sociais.

Em 2019/20, Eugeni Valderrama foi parte instrumental na subida de divisão do Huesca ao principal escalão espanhol, mas na temporada seguinte fez apenas cinco partidas, o que o levou a mudar ares no início desta temporada, optando pela formação de Armando Evangelista.

No entanto, o médio, que até foi titular nos primeiros jogos da época, foi perdendo espaço no miolo arouquense, ainda mais depois do regresso de David Simão, naquela que foi a primeira investida do Arouca no mercado de inverno, entretanto complementada com a contratação do avançado brasileiro Bruno Marques.

Na quinta-feira, o Arouca, penúltimo classificado, com 14 pontos, desloca-se ao terreno do Estoril Praia, sétimo, com 25 pontos, para disputar o encontro em atraso da 18.ª jornada do campeonato.