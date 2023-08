"Está mais frio do que em Portugal, mas é apenas futebol e podemos jogar em qualquer condição"

Redação com Lusa

Daniel Ramos quer Arouca a "jogar positivamente" apesar da vantagem.

O treinador do Arouca, Daniel Ramos, disse esta quarta-feira esperar uma equipa a "jogar positivamente" frente ao Brann, na segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência Europa, apesar da vantagem mínima conquistada em Portugal.

Após a vitória por 2-1 em Arouca, na primeira parte do confronto com os noruegueses, os lobos estão já em Bergen, onde irão discutir um lugar no play-off de acesso à fase de grupos da terceira competição europeia, pelas 18:00 de quinta-feira (horário português).

Daniel Ramos, em conferência de imprensa de antevisão à partida, garantiu que a equipa não vai dormir à sombra da vantagem conquistada, que lamenta não ser mais folgada por considerar que o Arouca poderia ter ganho por mais golos no primeiro jogo.

"Poderíamos ter tido um melhor resultado. Fizemos um bom jogo, poderíamos ter marcado mais golos na primeira parte. Mas está 2-1 e estamos em vantagem. Sabemos que o empate é suficiente, mas estamos aqui para jogar, como fizemos em jogos anteriores. Estamos no início da época e estamos tentar melhorar. É mais um jogo importante, obviamente, onde tentaremos provar que somos uma boa equipa, na Europa e em Portugal", constatou.

Quanto ao adversário, o técnico antevê dificuldades, mas reiterou a confiança nos seus jogadores para ultrapassar o Brann, uma equipa que diz ter gosto pela posse de bola.

"Vai ser um jogo difícil para nós, sabemos que o Brann tem uma equipa muito boa. Eles querem ter a bola, jogam bem, portanto sabemos que a intensidade do jogo provavelmente será elevada e estamos preparados para isso. Acho que a minha estará preparada. Eu confio nos meus jogadores e sei que eles estão focados no jogo. Acredito que teremos um bom jogo amanhã [quinta-feira]", sublinhou.

O treinador destacou ainda a atitude dos jogadores, após a reviravolta conseguida frente ao Estoril (4-3) em estreia na I Liga, em que a equipa esteve mais de uma hora em inferioridade numérica, pedindo a continuidade do espírito demonstrado para os próximos desafios.

"A equipa entende que temos de trabalhar. Este tipo de esforço e resultados provam que estamos no caminho certo e amanhã será mais um passo. Como treinador, vou passar a minha experiência e dizer-lhes para jogar positivamente. Um futebol atrativo, essa é a minha ideia de jogo e o que vou tentar passar aos jogadores", disse.

Na sala de imprensa do clube norueguês, falou também o central Jerome Opoku, que destacou a importância de exibir os mesmos comportamentos que levaram às três vitórias nos três jogos oficiais até então realizados, com o inglês a reiterar que o conjunto da Serra da Freita não se deixará intimidar pelos adversário e as circunstâncias que envolvem a partida.

"Estamos a ganhar por um. É apenas a mesma tática, a mesma confiança e o mesmo nível de trabalho. Vamos jogar como jogamos todos os jogos. [Se vamos atacar da mesma forma que nos jogos em Portugal,] pode ser diferente, pode ser igual, é algo que só iremos mostrar amanhã. [...] Aqui está mais frio do que em Portugal, mas é apenas futebol e podemos jogar em qualquer condição. É uma questão de nos adaptarmos e seguir, não há hipótese, não temos medo", concluiu.

Caso ultrapassem os noruegueses, os arouquenses vão jogar a primeira mão do play-off fora, em 24 de agosto, e a segunda mão em casa, em 31 de agosto, com o vencedor da eliminatória entre o AZ Alkmaar, dos Países Baixos, e o Santa Coloma, de Andorra.