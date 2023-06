Esgaio: Arouca negoceia com o Braga transferência a título definitivo

Tiago Esgaio jogou no Arouca cedido pelo Braga

Lateral esteve emprestado nas duas últimas temporadas.

O Arouca continua a tentar garantir a continuidade de Tiago Esgaio, lateral-direito emprestado pelo Braga nas duas últimas temporadas. O desempenho do defesa, de 27 anos, com papel preponderante em 2022/23, agradou à Direção arouquense, que está a negociar com os arsenalistas a transferência a título definitivo.

Os moldes do negócio ainda não são conhecidos, mas a confirmar-se será sempre a título definitivo, uma vez que Pedro Santos, jogador dos minhotos, também será cedido para a nova época.

Certo é que a mudança de treinador não alterou esse objetivo, fruto das exibições de Esgaio. Na primeira temporada, o lateral fez uma assistência em 20 jogos, já na segunda fez quatro assistências e um golo em 35 jogos, apenas três como suplente.

Para o lado direito da defesa, além de Tiago Esgaio, que também pode jogar na ala esquerda, o treinador Daniel Ramos tem mais uma opção: Bogdan Milovanov, que foi utilizado em 21 jogos.