Declarações de Armando Evangelista, treinador do Arouca, após o jogo Arouca-Vizela (1-4), da 14.ª jornada da Liga Bwin.

Análise ao jogo: "Era capaz de dizer que foi a pior primeira parte da minha carreira. Não há que esconder. Cometemos erros demais para o exigido na I Liga, apesar de reconhecer que o Vizela, cada erro que cometemos, aproveitou com eficácia tremenda. São lances de evitar, fomos nós a oferecer a vantagem dilatada com que chegámos ao intervalo. Mérito do Vizela, porque soube aproveitar e o futebol faz-se disto mesmo. Se o primeiro golo é um remate defensável, o segundo é na própria, o terceiro é uma saída de bola precipitada e o quarto é um penálti infantil. Na segunda parte, conseguimos lavar a cara com o que fizemos, cometendo riscos, refizemos tudo o que pretendíamos neste jogo. Não é fácil chegar ao intervalo com esta desvantagem e ter a coragem de encarar a segunda parte como os jogadores encararam. Correndo mais riscos, em termos de equilíbrios, acabámos por ser solidários e procurar pelo menos lavar a cara e dar outra imagem do que somos e temos vindo a fazer no campeonato."

Elogio aos jogadores: "Não nos podemos esquecer que foi grande parte desta plantel que subiu à I Liga e conquistou estes 13 pontos. Não é por terem 45 minutos maus demais que vão deixar de ser bons, vão deixar de ter caráter. São fases, foram 45 minutos que não podem acontecer a este nível, mas vai fazê-los crescer, pensar no que fizeram e o processo evolutivo é isso mesmo. Tentativa, erro e evolução."