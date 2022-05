Eleições para os órgãos sociais do Arouca realizam-se em 26 de junho

Listas devem ser apresentadas entre 7 e 8 de junho. Campanha delimitada entre 14 e 24 desse mês. Carlos Pinho é, até agora, o único candidato ao escrutínio arouquense

O Arouca anunciou, esta terça-feira, a realização de uma assembleia eleitoral para 26 de junho, em que o atual presidente, Carlos Pinho, se vai recandidatar à liderança do emblema da Liga Bwin, para o triénio 2022-2025.

De acordo com o comunicado do clube, as listas devem ser apresentadas entre 7 e 8 de junho e a campanha eleitoral vai decorrer entre 14 e 24 de junho. A "assembleia eleitoral será constituída por todos os sócios com as quotas do mês de maio pagas".

Na presidência do clube desde 2006, Carlos Pinho é até agora o único candidato ao escrutínio, sendo que no último mandato almejou duas subidas de divisão consecutivas e a manutenção no principal escalão do futebol português.