É guarda-redes o primeiro reforço do Arouca para a época 2022/23

Ignacio de Arruabarrena estreia-se no futebol europeu.

O Arouca anunciou esta quarta-feira a contratação de Ignacio de Arruabarrena, o primeiro reforço tendo em vista a temporada 2022/23. Trata-se de um guarda-redes uruguaio de 25 anos, que se vai estrear no futebol europeu depois de ter representado o Montevideo Wanderers desde os escalões de formação, com uma curta passagem pelo Tacuarembó FC, por empréstimo, em 2018.

Com 1,86 metros e 81 quilos, o guarda-redes conta, também, com experiência internacional, tendo disputado a Copa Sudamericana e a Libertadores, assim como o torneio pré-Olímpico da CONMEBOL, com a seleção sub-23 do Uruguai.