Do Sporting para a defesa do Arouca: "Acreditam em mim para ajudar"

O FC Porto divulgou nas redes sociais um vídeo com José Conceição, filho mais novo do treinador da equipa e que mostrou os dotes com bola numa visita ao estágio que o plantel realiza no Algarve. "Mais um talento a caminho com apelido Conceição?", questionou o clube azul e branco. Recorde-se que nas férias passadas em família, o pequeno José já tinha evidenciado qualidade num momento com Francisco.