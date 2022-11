"Diferenças entre a Liga Bwin e a do Uruguai? A velocidade aqui é muito mais rápida"

Redação com Lusa

Ignacio de Arruabarrena foi titular em 10 das 13 jornadas disputadas pelo Arouca na Liga Bwin.

O guarda-redes uruguaio do Arouca, Ignacio de Arruabarrena, que é profissional desde 2015 e, na presente época desportiva, foi titular em 10 das 13 jornadas do Arouca na Liga Bwin, admitiu ter tido de adaptar-se a uma realidade distinta daquela a que estava habituado no país-natal.

"É muito diferente. Os campos e os jogos são muito distintos... A velocidade do jogo, aqui [Portugal] é muito mais rápida, há muito mais qualidade técnica. No Uruguai, jogamos muito nas segundas bolas, mais largo, e aqui não encontras nenhuma equipa que faça isso. Em Portugal, ambas as equipas tentam ter posse de bola e, em termos de qualidade técnica, o futebol é muito bom", explicou.

O guarda-redes acredita que os países têm culturas similares, com a língua a ser a maior dificuldade na adaptação, que disse ter sido facilitada pela união do grupo de trabalho e sobretudo a família, que o acompanhou na mudança.

"Em cultura, somos bastante parecidos. [...] Mas obviamente o idioma. Acho que estou a melhorar nisso. E, depois, tive a sorte de me encontrar numa equipa com muitos estrangeiros e fui muito bem recebido. O grupo está muito unido e acho que isso ajuda muito. Claramente, também a família. Vim com a minha mulher e a minha filha e isso faz a diferença", explicou.