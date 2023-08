Dia para esquecer do Arouca: derrota em campo e uma sala de imprensa vazia

Daniel Ramos, treinador do Arouca

Treinador Daniel Ramos não falou após a derrota na Noruega.

O Arouca foi esta quinta-feira eliminado na terceira pré-eliminatória da Liga Conferência, ao perder em casa dos noruegueses do Brann, por 3-1, na segunda mão, depois do triunfo por 2-1 no primeiro duelo.

O dia correu mal para a equipa portuguesa e isso também foi notório na sala de imprensa. O treinador Daniel Ramos não fez qualquer declaração após o desaire, uma vez que apenas se encontravam presentes jornalistas noruegueses, mais interessados em recolher reações na zona mista por parte de elementos do Brann.

O Arouca chegou ao intervalo a perder por 3-0, com golos de Myhre (6 minutos), Knudsen (42) e Finne (45), com Sylla (57) ainda a reduzir para os arouquenses, que viram Galovic ser expulso aos 90+3.

Após o Vitória de Guimarães ter sido afastado na ronda anterior, a eliminação do Arouca deixa Portugal sem qualquer representante na fase de grupos da terceira competição europeia de clubes, o que aconteceu também nas duas outras edições da prova.