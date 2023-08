Destacou-se no Arouca e regressou ao Brasil: "Era o momento certo para mudar"

Antes da mudança para os brasileiros do Santos, Basso destacou-se ao serviço do Arouca, onde era capitão e uma das maiores figuras da equipa

Contratado pelo histórico Santos, João Basso deixou uma marca indelével em Arouca ao longo de quatro épocas bem-sucedidas.

O central brasileiro chegou aos arouquenses em 2019/20, quando a equipa estava no Campeonato de Portugal. Seguiram-se duas subidas, uma permanência na I Liga e uma chegada às competições europeias.

Depois de sete anos em Portugal, era um objetivo regressar ao Brasil?

-Tanto as pessoas mais próximas de mim como o clube sabiam do meu desejo de dar um passo em frente. Já tinha criado essa expectativa ao longo do ano; ou dava um passo na Europa ou regressava ao Brasil para um grande clube, e foi o que aconteceu. O Santos é um clube gigante, quando soube do interesse pensei logo em aceitar.

Era o momento certo para mudar o rumo da carreira?

-Era o momento certo para mudar. À minha vontade juntou-se a oportunidade de ir para um grande clube.

Ainda é tudo muito recente, mas como estão a ser os primeiros tempos ao serviço do Santos?

-Estou naquela fase de encontrar casa, de adaptar-me ao clube, à cidade e de readaptar-me ao Brasil. Estas primeiras semanas foram muito intensas, podemos dizer assim, mas foram semanas de realizações. Estou muito feliz.

O que perspetiva para esta temporada?

-Os meus objetivos passam por jogar e atingir metas pessoais, mas o principal é que, como equipa, consigamos atingir o que foi proposto dentro do clube. Espero que possamos terminar da melhor maneira esta época.

Quando fala em objetivos pessoais, passa-lhe pela cabeça uma chamada à seleção brasileira?

-Neste momento é um sonho um pouco distante, sei disso, e acho que o mais importante de tudo é percebermos a nossa realidade. Acabei de chegar ao Brasil, está a ser a minha primeira experiência num clube desta dimensão e fiz apenas três jogos. É um objetivo de carreira, sem dúvida alguma, mas sei que é um objetivo distante.

Direcionando, agora, para o Arouca. Como avalia essa experiência?

-Foi uma passagem de sucesso, todos os objetivos do Arouca foram atingidos. A nível coletivo, atingimos tudo, subimos de divisão duas vezes, mantivemos o clube na I Liga durante o primeiro ano e, no segundo, conseguimos um quinto lugar. Para quem está em Portugal, sabe a dificuldade que é isso, ainda para mais da maneira que foi, com o orçamento que o clube tem. A palavra que define essa passagem é vitória. Até ao momento foi o ponto mais alto da minha carreira, foi o clube que me abriu as portas. Se estou onde estou, devo muito ao Arouca.

Se pudesse escolher um momento, qual foi o ponto alto da passagem pelo Arouca?

-Acredito que algo que ficou muito marcado foi a subida de divisão, da II Liga para a I Liga. É óbvio que o ano passado também foi muito importante, mas acho que a subida foi diferente, até pela forma como foi feita. Ninguém nos dava como candidatos, e nós conseguimos nove vitórias seguidas.

Este ano ainda fez parte da pré-época do Arouca. Estava à espera de outro desfecho na Europa?

-Estava à espera, sem dúvida alguma. Há qualidade e estava mesmo convicto que o Arouca iria passar. Infelizmente, não foi possível.

No entanto, acredita que o Arouca pode voltar a conquistar um lugar europeu?

-Acredito que sim, o Arouca manteve a mesma base, que é muito forte e os que vieram vão somar. O grupo fora do campo também é muito bom, é acolhedor. O primeiro objetivo, como sempre, é a permanência, para poder estar cada vez mais forte. Mas se me perguntarem se há qualidade para chegar novamente às provas europeias, digo que sim, que há muita qualidade.