Derrota em Alvalade não desmoraliza Tiago Esgaio: "As coisas estão a ser bem feitas"

Tiago Esgaio foi titular na derrota do Arouca em Alvalade por 2-0, em jogo a contar para a 25ª jornada da Liga Bwin. Apesar da posição aflita na tabela - 15º lugar e com apenas mais dois pontos que o Tondela, primeiro clube na zona de despromoção - o lateral garante que a equipa acredita na manutenção

Entrada no jogo: "Entrámos bem no jogo. Parámos a ofensiva do Sporting. Sabíamos que tinham vindo dum jogo complicado, que queriam marcar a abrir as duas partes. Conseguimos evitar na primeira".

Primeiro golo sofrido: "Eles marcaram de bola parada. Não podemos facilitar nesses lances. O jogo ia arrastar-se até final".

Descida é um cenário contemplado? "Vamos manter-nos na I Liga. Tiramos sempre aspectos positivos. As coisas estão a ser bem feitas, há algumas infelicidades. É normal".

Sentimentos ao defrontar o irmão Ricardo Esgaio? "Já não é novidade jogar contra o meu irmão. Acontece há dois anos e meio. É um orgulho, mas cada um quer levar os três pontos".