"Derrota com o Benfica? Não me lembro de uma defesa do guarda-redes do Arouca"

Declarações de Armando Evangelista, treinador do Arouca, após a derrota por 3-0 na receção ao Benfica, em jogo da 18.ª jornada da Liga Bwin.

Análise: "Em relação ao jogo, o vencedor é merecido. Em termos de organização geral, saio do jogo satisfeito, concedemos pouco ao Benfica, que em três remates enquadrados, faz três golos. Não me lembro de uma defesa do guarda-redes. Em termos ofensivos tivemos problemas em ligar o jogo, em segurar bola. Isso também se prende com as características do Benji, que ainda não está identificado com as nossas dinâmicas, mas mesmo assim, ainda tivemos algumas aproximações. A primeira oportunidade é do Antony, que falha um cabeceamento e há uma grande eficácia da parte do Benfica."

Gestão: "Há uma gestão a fazer, o jogo estava com vantagem mínima para o Benfia e o segundo golo, tira-nos um bocadinho do jogo. As soluções ofensivas que tinha eram o Bruno Marques e o Arsénio e quando íamos mexer, sofremos o segundo golo. Orgulhoso pelo que fizemos e pena foi ter pouca profundidade, chegar com pouco critério ao último terço para aquilo que costumamos fazer."

Oday Dabbagh: "[em relação ao] Dabbagh [ausente da partida] são consequências do mercado. Tínhamos o Benji e o Bruno Marques."