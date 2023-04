Técnico do Arouca foi eleito Treinador do Mês da I Liga.

Armando Evangelista é o Treinador do Mês da I Liga, um prémio relativo a março. No período em questão, o Arouca venceu o V. Guimarães e empatou com o Paços de Ferreira e o Boavista.

O timoneiro dos arouquenses recolheu 35,9% das preferências, superando Roger Schmidt, do Benfica, com 33,33%, e Tulipa, do Vizela, e Artur Jorge, do Braga, empatados com 8,55%.

De recordar que João Basso, também do Arouca, foi eleito Defesa do Mês.