David Simão e as perdas do Arouca: "Importantes, por isso é que geraram cobiça"

David Simão, médio do Arouca, destacou esta quarta-feira a responsabilidade de representar Portugal na receção de quinta-feira aos noruegueses do Brann, para a terceira pré-eliminatória da Liga Conferência, que considera ser um "jogo especial".

Após ter disputado as rondas preliminares de qualificação da Liga Europa em 2016, o Arouca está de regresso aos palcos europeus, recebendo primeiro o Brann, às 19:00 de quinta-feira, antes de se deslocar ao Brann Stadion, em Bergen, uma semana depois.

"É um jogo especial, é uma competição diferente, que dignifica muito aquilo que é o nome do clube. Estamos não só a defender o nome de Arouca, uma vila inteira, como também a representar Portugal. Portanto, por si só acresce a responsabilidade, mas para a equipa é mais um jogo. Estamos bem cientes do que o jogo representa, mas focados como fizemos com o Rio Ave", disse o futebolista de 33 anos, em conferência de imprensa.

Questionado acerca das chances de seguir em frente na eliminatória, o capitão dos arouquenses explicou que, no plano teórico, as equipas estão "em pé de igualdade", destacando a necessidade de trabalhar bem para estar mais próximo do apuramento para o play-off.

"Partimos um bocado divididos, mas depende muito daquilo que a gente faça. Acho que serão maiores as possibilidades consoante aquilo que fizermos e metermos dentro do campo. Compete-nos a nós que esse favoritismo passe para nosso lado, perante o que fizermos e não no papel", constatou.

A formação da Serra da Freita sofreu várias saídas importantes no atual defeso, tais como os titulares da época passada João Basso, Oday Dabbagh, Ismaila Soro ou Antony Alves, mas David Simão reiterou a confiança no plantel.

"Como é óbvio, eram jogadores importantes, por isso é que geraram cobiça. Quem ficou, ficou muito feliz por eles, eram passos que eles queriam dar. Quem entrou, aportou também qualidade e, portanto, este tem sido o trajeto do clube, vendedor como outros tantos, e tem sido feito um esforço enorme para colmatar essas saídas", afirmou.

Agora sob o comando de Daniel Ramos, o médio reconhece que o clube arouquense está modificado comparativamente àquele que garantiu o quinto lugar na I Liga, na época passada, mas considera ser "igualmente competente".

"Acredito que seja outro Arouca, com ideias de um treinador diferente, com novos jogadores, não há réplicas, mas acredito piamente que é igualmente competente e a jogar bem", concluiu.

Case ultrapassem os noruegueses, os arouquenses vão jogar a primeira mão do play-off fora, em 24 de agosto, e a segunda mão em casa, em 31 de agosto, com o vencedor da eliminatória entre o AZ Alkmaar, dos Países Baixos, e o Santa Coloma, de Andorra.

