David Simão comenta bate-boca com o amigo Rúben Amorim na meia-final da Taça da Liga

Jogador do Arouca "pegou-se" com o treinador do Sporting

David Simão, jogador do Arouca, em entrevista concedida na segunda-feira ao Canal 11, abordou o bate-boca que teve com Rúben Amorim - recorde-se que os dois são amigos - na meia-final da Taça da Liga.

"Sou muito amigo do Ruben Amorim. Houve ali um bate-boca com ele na meia-final da Taça da Liga, mas são coisas do futebol. Ele defende as suas cores e eu as minhas", afirmou.

Ainda na mesma entrevista, o médio, de 32 anos, revelou que a sua carreira podia ter passado pelo Braga. "Na altura do Boavista [2017/18], foi por pouco que não assinei com o Braga. Não aconteceu porque o plantel era extenso, depois houve ali uma eliminatória da Liga Europa em que foram afastados e não aconteceu. Falei com o presidente António Salvador, mostrou intenção de contratar no ano seguinte, mas... Infelizmente o Braga foi eliminado e, como já tinham cinco médios, para as competições internas chegava", contou.

Quanto ao futuro, David Simão admite ter uma abordagem do Arouca no sentido de estender o contrato: "Os responsáveis do Arouca já manifestaram a intenção de que continue. Agora estou focado em acabar bem o ano, estou contente com o que tenho feito e sei que no futebol a última imagem conta bastante."