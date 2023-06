Daniel Ramos sabe o que é ter sucesso na Europa

Para a nova época, o treinador tem a missão de levar o Arouca o mais longe possível na Conference League. Experiências no Marítimo e Santa Clara podem servir de mote

A saída de Armando Evangelista abriu portas à contratação de Daniel Ramos, um treinador experiente, que tem uma importante missão em Arouca: levar a equipa o mais longe possível nas competições europeias.

A exigência da Europa não é uma novidade para o técnico, de 52 anos, que conta com duas experiências no passado, ao serviço do Marítimo e Santa Clara, curiosamente dois emblemas que na nova temporada vão competir no segundo escalão português. Em 2017/18, Daniel Ramos estreou-se nas provas europeias ao serviço dos madeirenses, tendo conseguido eliminar os búlgaros do Botev Plovdiv na terceira pré-eliminatória (0-0 e 2-0). Seguiu-se o favorito Dínamo de Kiev. Depois do empate em casa (0-0), o treinador não conseguiu levar a melhor na Rússia, acabando por perder (3-1) e, consequentemente, ser eliminado da Liga Europa, com um registo de dois empates, uma vitória e uma derrota.

Feito: na Europa, Daniel Ramos tem seis vitórias, dois empates e duas derrotas

Em 2021/22, foi a vez de comandar os açorianos, agora na Liga Conferência, com um registo bastante melhor: cinco vitórias e apenas uma derrota. Na segunda pré-eliminatória, o Santa Clara levou a melhor diante de Shkupi 1927 (Macedónia do Norte), com duas vitórias: 0-3 e 2-0. Um registo que se repetiu frente ao Olimpija Ljubljana (Eslovénia): 2-0 e 0-1. Duas eliminatórias de sucesso, não só pelas quatro vitórias, mas também por não terem consentido qualquer golo. O sonho de chegar à fase de grupos ficou ainda mais perto depois da vitória frente ao Partizan (2-1), na primeira mão, mas as aspirações caíram por terra na Sérvia, com a derrota - a única nas competições europeias -, por 2-0. Agora, a expectativa é que à terceira seja de vez e que Daniel Ramos consiga levar o Arouca à fase de grupos.





Estreia foi de má memória...



A temporada 2016/17 ficou marcada pela estreia dos arouquenses nas competições europeias, depois do quinto lugar em 2015/16, tal como aconteceu em 2022/23. Depois de terem vencido a primeira eliminatória frente ao Heracles Almelo (dois empates onde beneficiaram dos golos fora), caíram diante do Olympiacos, no prolongamento, falhando, assim, o acesso à fase de grupos, numa época que culminou com a descida.