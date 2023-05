Daniel Ramos apresentado no Arouca: "Existia uma vontade muito grande"

Sucessor de Armando Evangelista assinou um contrato de duas épocas.

Daniel Ramos foi esta terça-feira apresentado pelo Arouca como o sucessor de Armando Evangelista no comando técnico. O contrato é válido por duas temporadas.

"Sabemos que é o treinador certo para o momento certo. Trata-se de um treinador que eu sempre admirei e desejei, pois tenho a convicção de que vem para Arouca para fazer, com êxito, o trabalho que merece", afirmou o presidente Carlos Pinho.

"A partir de hoje, represento o Arouca com muito agrado. Sabia que existia uma vontade muito grande em me trazer, que demonstrou ser um sinal de que acreditam em mim e no trabalho que a minha técnica pode desenvolver por cá. Essa grande vontade demonstrada pelo presidente Carlos Pinho e pelo Joel Pinho foi um factor decisivo na minha decisão. Resta-nos, agora, trabalhar arduamente para todos, em conjunto, realizarmos o bom trabalho que esta vila merece", afirmou, por seu lado, Daniel Ramos.

O técnico de 52 anos tem uma vasta experiência no futebol português, com passagens por Chaves, Trofense, Moreirense, Gondomar, Vizela, Famalicão, Santa Clara, Marítimo, Rio Ave e Boavista, entre outros clubes.

O Arouca, recorde-se, vai jogar a Conferece League, depois do quinto lugar alcançado no campeonato.