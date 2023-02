Dabbagh foi reintegrado no Arouca

Oday Dabbagh não entrou nas opções frente ao Benfica e foi impedido de entrar no estádio nesse dia. O clube publicou fotos do treino desta quinta-feira, nas quais se pode ver o avançado a treinar.

O Arouca publicou, esta quinta-feira, uma série de fotografias do treino do dia, nas quais se vê Oday Dabbagh a treinar integrado no plantel. Este registo na página do Facebook do clube ajuda a afastar rumores de que o avançado palestiniano estaria afastado dos trabalhos. Isto na sequência do que se tornou público na terça-feira sobre o facto de Oday Dabbagh não ter sido opção frente ao Benfica e impedido de entrar no estádio por Joel Pinho, diretor-desportivo.

Nesse dia, que assinalou o fecho do mercado, soube-se que Dabbagh havia firmado acordo um com o Charleroi, da Bélgica, para a próxima época, recusando-se, por essa razão, a renovar com o Arouca.