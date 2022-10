Armando Evangelista, treinador do Arouca lamentou este domingo o desalinhamento entre a câmara municipal e o clube devido ao estádio.

O treinador do Arouca lamentou este domingo o desalinhamento entre a câmara municipal e o clube devido ao estádio, na antevisão ao jogo com o Famalicão, emblema que "afastou os fantasmas" na jornada anterior da I Liga.

Na quinta-feira, a autarquia anunciou a intenção de suspender, em junho de 2023, o contrato que permite ao clube usufruir do estádio, na sequência dos desentendimentos ocorridos entre ambas as partes no final de setembro, por altura da Feira das Colheitas, quando a câmara anunciou concertos para o parque de estacionamento do estádio e o clube encerrou esse espaço com cadeados.

"Sou admirador das duas partes, tenho que tirar o chapéu à administração do clube porque vejo as dificuldades e também não é fácil, no papel da presidente da Câmara, ter criado esta imagem turística em Arouca. Dá-me pena não os ver a trabalhar juntos, podiam ser muito maiores e fazer muito mais. Agora quem está bem ou mal não me compete, é uma questão administrativa por um lado e uma questão política pelo outro e eu sou treinador de futebol", opinou Armando Evangelista.